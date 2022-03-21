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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Пономарёв считает, что армейцы способны побороться за чемпионство

21 Марта 2022 • 10:40 Комментировать
ЦСКА Москва
6:1
Рубин
окончен

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал победу ЦСКА в матче 22-тура над «Рубином» (6:1).

«Я не ожидал такого результата от армейцев. И от «Рубина» Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал победу ЦСКА в матче 22-тура над «Рубином» (6:1). такой безобразной и безвольной игры. Соперник позволил армейцам сделать абсолютно всё. Легионеры пришли и поменяли обстановку. Очень хорошие приобретения сделал клуб», — приводит слова Пономарёва Metaratings.ru.

Кроме того, специалист вспомнил про Фёдора Чалова, выступающего на правах аренды за швейцарский «Базель». Пономарёв считает, что в нынешнем составе ЦСКА, нападающий мог бы хорошо заиграть из-за своей комбинационной оснащённости, а вот Антон Заболотный вряд ли впишется в эту компанию.

Также Пономарёв назвал армейцев фаворитами в борьбе с «Динамо» за вторую строчку и не исключил того, что подопечные Алексея Березуцкого смогут замахнуться и на чемпионство.

После 22 туров ЦСКА располагается на третьем месте в турнирной таблице, отставая от бело-голубых на одно очко, а от «Зенита» — на 6.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Пономарёв
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