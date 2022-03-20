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Олег Корнаухов: «Слуцкий и «Рубин» сами должны разобраться в этой ситуации» эксклюзив

20 Марта 2022 • 16:42 Комментировать
ЦСКА Москва
6:1
Рубин
окончен
Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал разгромную победу «армейцев» над «Рубином» со счётом 6:1.

«Результат матча, конечно, неожиданный. Казанцы пропустили уже 4 мяча за неполный первый тайм. В конце тайма ещё и удаление было. После всего этого ЦСКА играл уже в своё удовольствие, понимая, что превосходит своего соперника по полной. Комментировать такой результат сложно, потому что голы были забиты очень рано. Игра «армейцев» была очень уверенной, поэтому всё по делу, всё закономерно.

Языджи - один из лучших игроков РПЛ на данный момент. У ЦСКА и Карраскаль очень хорош, и Гбамен силён, и Медина тоже. Все игроки, которые пришли в минувшее трансферное окно, очень хороши. Они сразу доказали, что являются игроками основы. Эти футболисты очень сильно подняли уровень командного взаимодействия в ЦСКА, несмотря на то, что их пребывание в клубе ещё не очень долгое. Языджи здорово играет, он ярко проявлял себя в сборной Турции, стал чемпионом Франции в составе «Лилля». Сейчас он, безусловно, один из лучших легионеров в РПЛ.

Не знаю, насколько это поражение может стать критическим для Леонида Слуцкого. Они сами должны разобраться в этой ситуации и понять, что нужно делать. Думаю, они разберутся. Мы видим вершину айсберга, неудачный результат, а что там внутри, какая ситуация в клубе, мы не знаем. «Рубин» должен сам разобраться со своими проблемами», - сказал Корнаухов.


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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Олег Корнаухов
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окончен ЦСКА Москва 6:1 Рубин 1.71 3.65 5.40
окончен Уфа 1:1 Краснодар 2.43 3.35 3.05
Идет 45 минута Сочи 0:1 Крылья Советов 1.71 3.75 5.20
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