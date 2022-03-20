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Дзагоев: «Кричу, чтобы команда играла в агрессивный и мегаатакующий футбол»

20 Марта 2022 • 12:11 Комментировать
ЦСКА Москва
2:0
Рубин
1.40 4.70 8.50
1-й тайм

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о своём вспыльчивом характере.

«Мне самому частенько бывает противно от того, что ору как ненормальный.  Это у меня не от того, что хочу кого-то обидеть или унизить. Я пытаюсь донести, что, делая слишком много лишних касаний, ты тормозишь командную игру», — цитирует Дзагоева официальный сайт ЦСКА.

Футболист отметил, что в процессе игры случается немало эпизодов, способных вывести его из себя. Однако эти эмоции заставляют команду играть в агрессивный, быстрый и мегаатакующий футбол.   

В текущем сезоне РПЛ 31-летний полузащитник провёл 18 матчей, отметившись в них одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Алан Дзагоев
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