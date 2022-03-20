Медина: «Зенит» догнать возможно»

Новичок московского ЦСКА Хесус Медина верит, что «армейцам» по силам стать чемпионами в этом сезоне. Отметим, что сегодня москвичи на своем поле разгромили «Рубин» (6:1).

«Может ли ЦСКА стать чемпионом в этом сезоне? Конечно, «Зенит» догнать возможно», - цитирует Медину «РБ Спорт».

24-летний парагваец перешёл в ЦСКА в зимнее трансферное окно на правах свободного агента. Полузащитник уже успел сыграть пять матчей за российский клуб, отметился одним забитым голом и одной голевой передачей.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставание от лидирующего «Зенита» составляет шесть очков.