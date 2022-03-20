Агент: «У Фукса небольшая мышечная травма и ничего больше»

Агент Стефано Кастанья, представляющий интересы защитника ЦСКА Бруну Фукса, прокомментировал отсутствие бразильца в заявке на матч с «Рубином».

«У Бруно небольшая мышечная травма и ничего больше», приводит слова Кастаньи Sport24.

В текущем сезоне РПЛ 22-летний бразилец принял участие в 5 матчах, не отметившись результативными действиями.

Матч 22-го тура РПЛ между ЦСКА и «Рубином» состоится сегодня, 20 марта, на «ВЭБ Арене». Начало — в 14:00 по московскому времени. В случае победы, армейцы сравняются по очкам с московским «Динамо», которое сейчас занимает второе место в турнирной таблице.