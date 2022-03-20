Обляков – о победе над «Рубином»: «Поймали уверенность»

Хавбек ЦСКА Иван Обляков прокомментировал победу над казанским «Рубином» (6:1).

«Мы забили множество моментов, поймали уверенность. Сейчас хорошо играем и заслуженно побеждаем», - приводит слова российского полузащитника sport24.

Сегодняшняя победа позволила «армейцем» сократить отставание от лидирующего «Зенита» до шести зачетных баллов, до конца чемпионата осталось ещё восемь туров.

23-летний Обляков сыграл 24 матча за ЦСКА во всех турнирах нынешнего сезона и отметился четырьмя голевыми передачами. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.