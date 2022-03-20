Агент: «Этот успех – только начало для Языджи»

Агент нападающего ЦСКА Юсуфа Языджи оценил игру своего клиента в матче с казанским «Рубином» (6:1), в котором турок отметился хет-триком.

«Два дня назад в интервью он сказал, что был бы счастлив, если бы сделал хет-трик, и он это сделал. Этот успех — только начало для Языджи», - приводит слова Адема Чебеджи sport24.

ЦСКА арендовал 25-летнего форварда у «Лилля» в зимнее трансферное окно. Языджи уже успел забить шесть мячей в пяти играх за ЦСКА и отметился двумя голевыми передачами. Трансферная стоимость Юсуфа оценивается в пятнадцать миллионов евро.

Стоит отметить, что к двадцати пяти годам Языджи имеет в своем активе 38 матчей за сборную Турции, в которых забил два гола.