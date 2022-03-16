Левников рассудит центральный матч 22-го тура РПЛ ЦСКА – «Рубин»

Пресс-служба РФС объявила состав арбитров, которые обслужат матчи 22-го тура Российской премьер-лиги.
19 марта (суббота)
«Урал» — «Химки»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Игорь Князев; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Адлан Хатуев; инспектор — Эдуард Малый.
«Нижний Новгород» — «Спартак»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Андрей Образко; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Иван Сиденков; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Сергей Лапочкин.
«Ахмат» — «Локомотив»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Роман Милюченко; резервный судья — Игорь Низовцев; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Роман Усачев; инспектор — Андрей Бутенко.
«Зенит» — «Арсенал»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Арам Петросян, Максим Ковалёв; резервный судья — Артур Фёдоров; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Юрий Чеботарёв.
20 марта, воскресенье
ЦСКА — «Рубин»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Андрей Веретёшкин, Егор Болховитин; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Игорь Панин; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Гаряфий Жафяров.
«Уфа» — «Краснодар»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Антон Кобзев; резервный судья — Константин Аверьянов; VAR — Алексей Матюнин; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Алексей Тюмин.
«Сочи» — «Крылья Советов»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Алексей Амелин; VAR — Артём Чистяков; AVAR — Николай Богач; инспектор — Сергей Мацюра.
«Динамо» — «Ростов»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Владимир Сельдяков; VAR — Евгений Кукуляк; AVAR — Алексей Воронцов; инспектор — Сергей Мартынов.