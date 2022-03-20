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Масалитин: «Рубин» обескровлен: отъезд легионеров и травмы ведущих игроков свели всё на нет» эксклюзив

20 Марта 2022 • 17:17 Комментировать
ЦСКА Москва
6:1
Рубин
окончен
Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал разгромную победу «армейцев» над «Рубином» со счётом 6:1.

«Последнее время ЦСКА всегда играл неважно с «Рубином». Сейчас казанцы обескровлены: отъезд легионеров и травмы ведущих игроков свели всё на нет. Этим удачно воспользовался ЦСКА и показал хорошую игру. В начале игры было два не бесспорных гола. Это уже деморализовало «Рубин», а потом ещё два мяча следом «армейцы» забили. После тридцати минут игры ЦСКА уже расслабился, пропустил контратаку. Во втором тайме «армейцы» просто получали удовольствие от игры, у них всё получалось. Очень хороший эмоциональный матч ЦСКА провёл. Замены тоже добавили агрессивности впереди, радует, что вернулся Магнуссон.

У «Рубина» случилось нелепое удаление Ломовицкого. Во втором тайме на кураже ЦСКА играл и довёл игру до логического завершения. Не согласен с тем, что у ЦСКА сильнейший состав в РПЛ. Сильнейший состав у «Зенита». У ЦСКА боеспособный коллектив, который только формируется. Несколько позиций ещё нужно усилить. Я считаю, что Обляков и Зейнутдинов не дотягивают до уровня команды. А так ЦСКА показывает хорошую игру. Но вот в матче с «Локомотивом» в центре поля «армейцы» проигрывали. Надо прибавлять от игры к игре.

Языджи - не классический центрфорвард. Я считаю, вперёд нужно было ставить Яковлева, а Языджи сажать чуть-чуть ниже. Попробовать такую схему. Зейнутдинов следующий матч пропустит, нужно наигрывать кого-то в центре. Почему бы не опустить Языджи, тем более он во Франции хорошо играл на этой позиции во Франции. А так, на игру приятно смотреть. Было видно, что игроки ЦСКА получают удовольствие от игры», - сказал Масалитин.

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