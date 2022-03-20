ЦСКА забил 4 гола в первом тайме, Языджи установил рекорд

Московский ЦСКА уверенно провёл первый тайм против казанского «Рубина», забив четыре мяча.

Очередной свой гол на свой счёт записал Юсуф Языджи, забивающий уже в четвёртом матче подряд. Гол Языджи стал рекордным, поскольку до него ни одни легионер чемпионата России не забивал в четырёх матчах подряд.

Также голы на свой счёт записали Жан-Филипп Гбамин, Хесус Медина и Хорхе Карраскаль. Константин Кучаев отыграл один мяч на 38-й минуте, сделав счёт 4:1 в пользу ЦСКА. В концовке тайма Александр Ломовицкий оставил «Рубин» в меньшинстве, получив вторую жёлтую карточку.

Прямая текстовая трансляция матча ЦСКА – «Рубин» проходит на нашем сайте.