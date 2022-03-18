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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Василий Березуцкий рассказал каково работать с братом в тренерском штабе ЦСКА

18 Марта 2022 • 16:16 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
6:1
Рубин
окончен

Тренер ЦСКА Василий Березуцкий не считает, что у его брата, который является главным тренером, Алексея одинаковые взгляды на игру команды.

В интервью клубной пресс-службе Алексей заявил, что он с братом с детства спорит по любым вопросам и говорить о том, что у братьев одинаковые взгляды на игру команды не приходится. Тренер считает, что проще найти лучший выход, если есть несколько различных точек зрения.

ЦСКА после 21 тура набрал 39 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В 22-м туре армейцы на своем поле примут «Рубин».  Встреча пройдет 20 марта, начало – в 14:00 мск.


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Василий Березуцкий Алексей Березуцкий РПЛ
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окончен ЦСКА Москва 6:1 Рубин 1.71 3.65 5.40
окончен Уфа 1:1 Краснодар 2.43 3.35 3.05
20.03  16:30 Сочи ... Крылья Советов 1.71 3.75 5.20
20.03  20:00 Динамо Москва ... Ростов 1.69 3.85 5.40
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