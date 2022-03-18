Василий Березуцкий рассказал каково работать с братом в тренерском штабе ЦСКА

Тренер ЦСКА Василий Березуцкий не считает, что у его брата, который является главным тренером, Алексея одинаковые взгляды на игру команды.

В интервью клубной пресс-службе Алексей заявил, что он с братом с детства спорит по любым вопросам и говорить о том, что у братьев одинаковые взгляды на игру команды не приходится. Тренер считает, что проще найти лучший выход, если есть несколько различных точек зрения.

ЦСКА после 21 тура набрал 39 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В 22-м туре армейцы на своем поле примут «Рубин». Встреча пройдет 20 марта, начало – в 14:00 мск.