Экс-судья Вилков посоветовал Слуцкому подать в отставку

Экс-арбитр Михаил Вилков в разговоре с журналистами довольно жёстко раскритиковал главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого.

Вилков сказал «Спорт-Экспрессу», что нормальный мужчина после таких разгромных поражений сам бы подал в отставку, чего Слуцкий пока делать не собирается. Экс-судья отметил, что в Казани есть и другие сильные и квалифицированные специалисты.

Напомним, что в прошлом туре РПЛ футболисты «Рубина» крупного уступили московскому ЦСКА со счётом 1:6. Слуцкий пока продолжает работать в казанском клубе.