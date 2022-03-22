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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-судья Вилков посоветовал Слуцкому подать в отставку

22 Марта 2022 • 10:43 Комментировать
ЦСКА Москва
6:1
Рубин
окончен

Экс-арбитр Михаил Вилков в разговоре с журналистами довольно жёстко раскритиковал главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого.

Вилков сказал «Спорт-Экспрессу», что нормальный мужчина после таких разгромных поражений сам бы подал в отставку, чего Слуцкий пока делать не собирается. Экс-судья отметил, что в Казани есть и другие сильные и квалифицированные специалисты.

Напомним, что в прошлом туре РПЛ футболисты «Рубина» крупного уступили московскому ЦСКА со счётом 1:6. Слуцкий пока продолжает работать в казанском клубе.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Российская Премьер-Лига Михаил Вилков
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