Леонид Слуцкий: «Смешно обсуждать судейство, когда проигрываешь 1:6»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал сокрушительное поражение от ЦСКА (1:6) в матче 22-го тура РПЛ.

«Не видел моментов с голами ЦСКА. Ни ВАР, ни повторов. Смешно обсуждать судейство, когда проигрываешь 1:6.

Удаление Ломовицкого в плане окончательного результата не играло приниципиальтной роли. Но возможность посопротивляться убило. Говорили ему: не нужно фолить. Апшацев уже стоял готовый на бровке. К сожалению, не успели», - сказал Слуцкий на пресс-конференции.

Армейский клуб победил «Рубин» со счетом 6:1 и остался на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Казанский клуб с 25 очками остался на десятом месте.