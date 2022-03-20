Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Леонид Слуцкий: «Смешно обсуждать судейство, когда проигрываешь 1:6»

20 Марта 2022 • 16:24 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
6:1
Рубин
окончен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал сокрушительное поражение от ЦСКА (1:6) в матче 22-го тура РПЛ.

«Не видел моментов с голами ЦСКА. Ни ВАР, ни повторов. Смешно обсуждать судейство, когда проигрываешь 1:6.

Удаление Ломовицкого в плане окончательного результата не играло приниципиальтной роли. Но возможность посопротивляться убило. Говорили ему: не нужно фолить. Апшацев уже стоял готовый на бровке. К сожалению, не успели», - сказал Слуцкий на пресс-конференции.

Армейский клуб победил «Рубин» со счетом 6:1 и остался на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Казанский клуб с 25 очками остался на десятом месте.


 
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Рубин Леонид Слуцкий РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен ЦСКА Москва 6:1 Рубин 1.71 3.65 5.40
окончен Уфа 1:1 Краснодар 2.43 3.35 3.05
Идет 45 минута Сочи 0:1 Крылья Советов 1.71 3.75 5.20
20.03  20:00 Динамо Москва ... Ростов 1.69 3.85 5.40
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Марта
17:30 · Россия. Премьер-лига
Обляков – о победе над «Рубином»: «Поймали уверенность»
17:14 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Рубина» прокомментировал 1:6 от ЦСКА
17:11 · Россия. Премьер-лига
Валентин Иванов: «Легионеры ЦСКА говорят, что никуда не уйдут»
17:02 · Россия. Премьер-лига
Созин считает, что после разгромного поражения Слуцкий покинет пост главного тренера «Рубина»
16:49 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий останется в «Рубине»
16:47 · Россия. Премьер-лига
Березуцкий поддержал Слуцкого после разгрома «Рубина»
16:29 · Россия. Премьер-лига
Гбамен признан лучшим игроком матча против «Рубина»
16:24 · Россия. Премьер-лига
Леонид Слуцкий: «Смешно обсуждать судейство, когда проигрываешь 1:6» 1
16:21 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Рубина» отказался отвечать на вопрос об отставке Слуцкого
16:03 · Россия. Премьер-лига
Агаларов забил 14-й гол в РПЛ и закрепился на первом месте в списке бомбардиров
16:00 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» — «Крылья Советов»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:1
15:58 · Россия. Премьер-лига
Агаларов отобрал победу у «Краснодара» и укрепился в статусе лучшего бомбардира РПЛ
15:52 · Россия. Премьер-лига
Языджи стал лучшим бомбардиром ЦСКА, сыграв четыре матча
15:45 · Россия. Премьер-лига
Языджи установил уникальный рекорд в чемпионате России
15:32 · Россия. Премьер-лига
Агент Фукса сообщил, что футболист отсутствует в заявке на матч c «Рубином» из-за мышечной травмы
Все новости
Рекомендуем