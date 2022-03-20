Шаронов готов возглавить «Рубин»

Экс-футболист сборной России Роман Шаронов заявил о готовности возглавить казанский «Рубин».

«Если будет такая возможность — я всегда готов работать в этой команде!» - цитирует Шаронова «Спорт-Экспресс».

Помимо этого, российский специалист отметил, что с уважением относится к работе главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

Отметим, что казанцы сегодня разгромно уступили в гостях московскому ЦСКА (1:6), арбитр засчитал как минимум два спорных гола даже при наличии ВАР.

Нынешний сезон для «Рубина» складывается далеко не лучшим образом, подопечные Слуцкого занимают лишь десятое место в чемпионате России.