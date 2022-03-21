Экс-игрок ЦСКА: Мастеровитые новички очень быстро вписались в командную игру

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов высказался по поводу крупной победы московской команды над казанским «Рубином» со счётом 6:1.

Корнаухов сказал «РБ-Спорт», что «армейцы» сыграли великолепно и не дали «Рубину» вообще ничего создать. Олег отметил, что никакого секрета в последних успешных матчах ЦСКА нет, ведь просто очень мастеровитые новички очень быстро вписались в командную игру и начали делать результат. Экс-игрок добавил, что у «армейцев» ещё даже есть шансы на титул, но для этого необходимо, чтобы «Зенит» и «Динамо» оступались.

Напомним, что подопечные Алексея Березуцкого одержали в национальном чемпионате шесть побед кряду.