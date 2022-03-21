Слуцкий продолжит работу в «Рубине»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий не будет отправлен в отставку и продолжит готовить команду к игре 23-го тура против «Химок», которая состоится 1 апреля, сообщает «РИА Новости Спорт» в пресс-службе клуба.

Напомним, вчера, 20 марта, в матче 22-го тура казанская команда потерпела разгромное поражение от московского ЦСКА (1:6). Эта неудача стала для казанцев первой в матчах против армейцев с августа 2019 года.

На данный момент «Рубин» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ — от зоны стыковых матчей подопечных Слуцкого отделяет 5 очков.