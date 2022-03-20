Кучаев: «Березуцкие сказали, что могу забивать только ЦСКА»

Российский полузащитник ЦСКА Константин Кучаев, выступающий за «Рубин» на правах аренды, рассказал о разговоре с тренерами «армейцев». Россиянин отметился забитым голом в ворота ЦСКА (1:6).

«С Березуцкими много не общался, перекинулись парой слов до и после игры. Сказали, что могу забивать только ЦСКА», - цитирует Кучаева sport24.

Стоит отметить, что Константин не стал праздновать гол в ворота родного клуба. Аренда Кучаева рассчитана до конца нынешнего сезона, стоит отметить, что в соглашении прописана сумма, за которую «Рубин» может выкупить футболиста, по неофициальной информации она равна пяти миллионам евро.