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Хет-трик Язиджи, два удаления и теннисный счёт: ЦСКА разбил «Рубин» Леонида Слуцкого

20 Марта 2022 • 15:56 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
6:1
Рубин
окончен

ЦСКА на домашней арене принимал «Рубин» Леонида Слуцкого.

Протокол игры  
ЦСКА Москва 6:1Рубин
(1:0) Язиджи Юсуф5'   
(2:0) Гбамин Жан-Филипп11'   
(3:0) Медина Хесус24'   
(4:0) Карраскаль Хорхе26'   
  38'Кучаев Константин (4:1)
(5:1) Язиджи Юсуф67'   
(6:1) Язиджи Юсуф86'   
Акинфеев ИгорьДивеев ИгорьБийол ЯкаЩенников Георгий   15'  46' (Магнуссон Хёрдур (  46') Фернандес МариоЗайнутдинов Бактиёр   58'  65' (Яковлев Владислав (  65') Гбамин Жан-ФилиппОбляков Иван   34'Медина ХесусКарраскаль Хорхе  80' (Эджуке Чидера (  80') Язиджи Юсуф
Запасные: Мухин МаксимБоков ДанилаДзагоев АланАхметов ИльзатЗаболотный АнтонНабабкин КириллТороп Владислав
Дюпин ЮрийЗотов ГеоргийБегич Сильвие   25'   85'Тальби МонтассарСамошников ИльяМусаев ЛеонБакаев Солтмурад  71' (Фаттахов Ленар (  71') Кучаев КонстантинЛомовицкий Александр   20'   44'Кварацхелия Хвича  87' (Тесленко Егор (  87') Онугха Герман  79' (Кузнецов Даниил (  79')
Запасные: Михайлов ДенисСавицкий ИванАпшацев МаратИсмагилов АртёмМедведев НикитаКлимов КириллИгнатьев Владислав
20 марта. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).

 

Леонид Слуцкий против ЦСКА – это всегда интересно, это всегда драматично. У тренера «Рубина», кстати, была отличная серия против «армейцев», до сегодняшнего матча не проигрывал. Но шансов на успех в 22-м туре у «Рубина» не было. Команда в ужасном состоянии – проиграли «Ростову», потеряли Лисаковича из-за дисквалификации и Дрейера, Хакшабановича и Уремовича из-за того, что те приостановили действие контракта.

Леонид Слуцкий конечно наскрёб состав на матч с ЦСКА, но боеспособность его вызывала вопросы. Вызывала она сомнения и у футболистов Березуцкого, за первый тайм снявших все вопросы. Хозяева начали очень резво, осадив штрафную площадь Юрия Дюпина. Уже на пятой минуте мяч заметался в опасной близости от ворот, Иван Обляков с левого края навесил, а Юсуф Язиджи головой пробил в правую «девятку».

Быстрый гол в матче был даже не один. Язиджи почти с нулевого угла набросил через всю вратарскую. Мяч проскочил всех, отскочил от газона, угодил в бедро, живот, затем ещё и в руку (кажется) Медине, а первым на подборе был Гбамен, который пробил с пары метров – 2:0. А на исходе первого получаса игры ЦСКА сделал счёт максимально неприличным.

Теперь уже Гбамен выступил в роли ассистента, запустив в прорыв Медину. Хесус выскочил на рандеву с Дюпиным с левой неотразимо пробил. Через две минуты Карраскаль оказался ловким на отскоке, воспользовавшись очередной неразберихой после прострела Язиджи. А Хорхе с линии штрафной площади пробил аккуратно в «шестёрку», ещё и небольшой рикошет помог колумбийцу – 4:0.

И только под самый занавес тайма на гол престижа сподобился «Рубин». Отличился, кстати, игрок, принадлежащий ЦСКА. Кучаев сам же отобрал мяч у Зайнутдинова, сыграл в длинную «стенку» с Хвичей и метров с 14 выстрелил под ближнюю штангу. Только показалось, что может возродиться интрига, как Александр Ломовицкий оставил «Рубин» в меньшинстве. Собирался Слуцкий уже менять Ломовицкого, но тот успел прямой ногой пойти на Язиджи, заработать вторую жёлтую карточку и удаление.

Во втором тайме ЦСКА уверенно вёл игру и шёл к увеличению счёта. «Рубин» в меньшинстве мог противопоставить только спасения Дюпина. Юрий отразил опасный удар Медины, затем Карраскаль с 8 метров не попал в створ, не стал прощать лишь Язиджи. Юсуф опять оказался самым расторопным, идеально выбрал позицию в штрафной площади, обыграл Дюпина, ушёл в лицевую линию и пробил по пустым уже воротам – 5:1.

В фирменном уже стиле (после отскока) забил шестой мяч Медина, но отменили его из-за офсайда. «Рубин» просто ждал финального свистка, ЦСКА проводил время в атаке, не давая казанцам поднять головы. Шестой гол всё-таки случился. Силвие Бегич наступил на ногу Эджуке в своей штрафной площади, заработал вторую жёлтую карточку для себя и пенальти для Язиджи. Юсуф пробил точно и установил теннисный счёт в противостоянии ЦСКА и Слуцкого – 6:1.

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окончен ЦСКА Москва 6:1 Рубин 1.71 3.65 5.40
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Идет 45 минута Сочи 0:1 Крылья Советов 1.71 3.75 5.20
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