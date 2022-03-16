Дрейер стал игроком «Митьюлланд»

Полузащитник «Рубина» Андерс Дрейер перешёл в «Митьюлланд», за который будет выступать до конца сезона, сообщает пресс-служба датского клуба.

Напомним, ранее, 7 марта, ФИФА разрешила приостановить контракты в одностороннем порядке всем иностранным футболистам, выступающим в РПЛ.

Дрейер перешёл в «Рубин» летом 2021 года как раз из «Митьюлланд». В текущем сезоне РПЛ датчанин провёл в составе казанцев 17 встреч, забив в них 8 мячей.

В прошлом году 23-летний футболист дебютировал за сборную Дании.

Портал Transfermarkt оценивает Дрейера в 7 миллионов евро.