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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дрейер стал игроком «Митьюлланд»

16 Марта 2022 • 12:18 Комментировать
ЦСКА Москва
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Рубин
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20.03 14:00

Полузащитник «Рубина» Андерс Дрейер перешёл в «Митьюлланд», за который будет выступать до конца сезона, сообщает пресс-служба датского клуба.

Напомним, ранее, 7 марта, ФИФА разрешила приостановить контракты в одностороннем порядке всем иностранным футболистам, выступающим в РПЛ.  

Дрейер перешёл в «Рубин» летом 2021 года как раз из «Митьюлланд». В текущем сезоне РПЛ датчанин провёл в составе казанцев 17 встреч, забив в них 8 мячей.

В прошлом году 23-летний футболист дебютировал за сборную Дании.

Портал Transfermarkt оценивает Дрейера в 7 миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Митьюлланд Андерс Дрейер
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ЦСКА МОСКВА РУБИН
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