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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Помощник Бердыева категорически опроверг слухи об его возможном возвращении в «Рубин»

17 Марта 2022 • 23:10 Комментировать
ЦСКА Москва
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Рубин
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20.03 14:00

Работающий в казахском «Кайрате» Дмитрий Кириченко считает безосновательными слухи о том, что Курбан Бердыев, главный тренер чемпионов Казахстана, мог бы вернуться в казанский «Рубин».

По некоторым сведениям, в Казани был замечен автомобиль Курбана, при котором «Рубин» дважды становился чемпионом России. Это тут же породило слухи об его возможном возвращении в стан клуба. Но Кириченко категорически опроверг подобный сценарий.

- Бердыев в Казани? Это всё глупости. У нас только что была игра в Казахстане, час назад закончилась. Не слушайте никого, это всё бред, - цитирует Кириченко «РБ Спорт».

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Курбан Бердыев Дмитрий Кириченко
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