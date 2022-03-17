Помощник Бердыева категорически опроверг слухи об его возможном возвращении в «Рубин»

Работающий в казахском «Кайрате» Дмитрий Кириченко считает безосновательными слухи о том, что Курбан Бердыев, главный тренер чемпионов Казахстана, мог бы вернуться в казанский «Рубин».

По некоторым сведениям, в Казани был замечен автомобиль Курбана, при котором «Рубин» дважды становился чемпионом России. Это тут же породило слухи об его возможном возвращении в стан клуба. Но Кириченко категорически опроверг подобный сценарий.

- Бердыев в Казани? Это всё глупости. У нас только что была игра в Казахстане, час назад закончилась. Не слушайте никого, это всё бред, - цитирует Кириченко «РБ Спорт».