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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Языджи надеется сыграть в РПЛ при максимально заполненных трибунах

20 Марта 2022 • 23:53 Комментировать
ЦСКА Москва
6:1
Рубин
окончен

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи рассказал, что хочет поиграть в чемпионате России при заполненных фанатами трибунах.

«Я уже неоднократно говорил, что хочу сыграть при полных трибунах. Надеюсь, когда мы вернемся из национальных сборных, и будем играть домашний матч, трибуны будут полными», - приводит слова Языджи официальный сайт армейцев.

Напомним, в марте Мэр Москвы Серегй Собянин отменил все коронавирусные ограничения, таким образом, лимит по определенному количеству болельщиков на матчах РПЛ отменен.

«ВЭБ арена» вмещает 30 114 человек.

ЦСКА ушел на паузы сборных на третьем месте, имея в активе 42 очка. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет шесть очков. Чемпионат России возобновится 1 апреля.


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва РПЛ Юсуф Языджи
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