Алексей Николаев: «Год назад гол Гбамена в ворота «Рубина» не засчитали бы, сейчас все по правилам»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев объяснил, почему арбитры не отменили гол полузащитника ЦСКА Жан-Филиппа Гбамена в ворота «Рубина» после игры рукой.

«Если коротко, то год назад это была бы рука и гол бы не засчитывался. Но последние изменения в правилах игры говорят о том, что только если игрок сам забивает гол, то рука фиксируется.

Мяч попадает в руку, которая находится в естественном положении, отскакивает к партнеру. Сейчас гол должен засчитываться, хотя у меня много вопросов на этот счет. На мой взгляд, мы очень сильно усложняем правила в части игры рукой», – сказал Николаев в эфире программы «8-16» на телеканале МАТЧ ПРЕМЬЕР.

В моменте с забитым голом Гбамена в ворота «Рубина», мяч попал футболисту ЦСКА в руку, но судья засчитал гол после игры запрещенной частью тела.

Этот матч армейцы выиграли с разгромным счетом 6:1 и закрепились на третьем месте в турнирной таблице РПЛ с 42 очками. Лидирует в турнирной таблице «Зенит» с 48 очками.