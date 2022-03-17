Агент: «Язиджи счастлив в ЦСКА»

Футбольный агент Адем Чебеджи, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Юсуфа Язиджи, поделился впечатлениями от выступлений футболиста сборной Турции в армейском клубе.

«Русские и турки очень похожи. Наши народы — боевые люди. Российским клубам следует больше следить за турецкими футболистами», — цитирует Чебеджи «РБ Спорт».

Также агент отметил, что Язиджи очень счастлив ЦСКА и благодарен главному тренеру команды Алексею Березуцкому за доверие. Однако признал, что турецкий новичок не хочет общаться с журналистами после матчей, чтобы избежать политических вопросов. Он думает только о футболе.

Язиджи пополнил состав ЦСКА в январе нынешнего года, перейдя из французского «Лилля». В текущем сезоне РПЛ полузащитник провёл 3 матча, забив в них 3 мяча.