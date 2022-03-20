Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов в беседе с корреспондентомНиколаем Алексеевым прокомментировал разгромную победу «армейцев» над «Рубином» со счётом 6:1.

«Мне ЦСКА очень понравился. Атака у них просто супер. Большее время матча, разумеется, в обороне находился «Рубин», а ЦСКА эту оборону спокойно вскрывал. Я, конечно, удивился такому разгромному результату. «Рубин» все-таки команда сильная. Но я бы сказал по сегодняшней игре, что это не «Рубин» сыграл очень плохо, а ЦСКА сыграл очень хорошо, особенно в нападении. Поэтому «Рубин» ничего поделать не мог. Все новички ЦСКА очень хороши. Думаю, сильнее легионеры только у «Зенита», и то, ещё посмотрим. У ЦСКА сейчас один из сильнейших составов в России, атака очень сильная позволяет играть команде нестандартно. Мне они нравятся.

Сложно сказать, что сейчас происходит с «Рубином». Не знаю, насколько сегодняшнее поражение может повлиять на будущее Леонида Слуцкого. Что-то у них не получается, может быть понимания нет. Обычно казанцы не проигрывают соперникам так явно. Но не получается у них сейчас, много ошибок в обороне, и в атаке далеко не всё получается», - сказал Тарханов.