Экс-арбитр Егоров оценил работу судей в матче между ЦСКА и «Рубином»

Известный российский экс-арбитр Игорь Егоров рассказал журналистам о том, что думает по поводу работы судейской бригады в матче между московским ЦСКА и казанским «Рубином».

Егоров сказал «РБК-Спорт», что судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым отработала отлично и не совершила ошибок. Экс-арбитр считает, что в моменте с первым голом Языджи никакого офсайда не было, как и не было руки в моменте со вторым мячом «армейцев». Егоров добавил, что у него нет никаких вопросов по поводу компетенции Левникова и арбитров ВАР.

Напомним, что «армейцы» в итоге разгромили «Рубин» со счётом 6:1.