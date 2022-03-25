Языджи признался, что не жалеет о переходе в ЦСКА

Турецкий полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи рассказал об обстановке в клубе.

В интервью «Матч ТВ» полузащитник поблагодарил своих одноклубников за помощь в адаптации. Языджи заявил, что команда его тепло приняла и он это ценит.

На вопрос о своем будущем он ответил, что не жалеет о переходе в ЦСКА. Футболист заявил, что доиграет в армейском клубе до конца сезона, после чего будет общаться с руководством на тему своего будущего.

25-летний Языджи перешел в ЦСКА зимой 2022 года из «Лилля» на правах аренды. Он принял участие в пяти матчах за красно-синих и забил 5 мячей.

Трансферная стоимость игрока по данным портала Transfermarkt равна 15 млн евро.