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Валерий Масалитин: В каждом туре возникают спорные моменты, такое уж у нас судейство эксклюзив

20 Марта 2022 • 16:49 Комментировать
ЦСКА Москва
6:1
Рубин
окончен

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин высказался о крупной победе над «Рубином» (6:1) в матче 22-го тура РПЛ.

- Это была лучшая игра ЦСКА под руководством Алексея Березуцкого?

- У «Рубина» были объективные причины по составу. Это и отъезд легионеров, и травмы. Казанцы не обладают длинной скамейкой запасных, откуда ребята могли бы равноценно заменить уехавших иностранцев и тех, кто получил повреждения.

- А если говорить об игре?

- ЦСКА начал хорошо, забил два быстрых, но не бесспорных мяча. Если в первом моменте рисовали линию и с одного ракурса показывали, что Языджи был впереди, с другого, что мяч был впереди, то в эпизоде со вторым голом мяч попал в руку игроку. Он ей не играл, не подыгрывал, а как-то даже в сторону убирал. В итоге мяч отскочил и его добил Гбамен.

- Получились два спорных решения в пользу ЦСКА.

- Думаю, это надломило казанцев. Потом армейцы провели еще два быстрых гола. После этого хозяева успокоились, чем воспользовался «Рубин». Кучаев забил мяч. Здесь нужно сказать, что армейцы подрасслабились. Во втором тайме и сил не было у гостей особо сопротивляться ЦСКА. Хозяева давили и потихоньку довлели дело до хорошей, легкой победы. С одной стороны очень хорошо, что ребята начали играть в футбол, ловить положительные эмоции,  позволять себе вольности. Приятно было смотреть. Игра давалась легко. А «Рубин» объективно не смог сегодня противостоять ЦСКА.

- Вы назвали два спорных эпизода. А само судейство было спорным? Как вам показалось?

- В каждом туре возникает что-то спорное. И ВАР вроде есть, но там сидят люди и ошибаются. И арбитры в поле ошибаются. Такое у нас судейство. Кому-то оно на пользу, кому-то нет. После очередной игры Слуцкий мощно высказался. Где-то эмоции уже перехлестывают, потому что от судейских ошибок постоянно кто-то страдает. Сегодня повезло ЦСКА, а завтра может повезти «Уралу» или еще кому-то. На сегодняшний день вот такое у нас судейство и такой ВАР.

- Вам не кажется, что ВАР позволяет напрямую влиять на игру, потому что трактовки размыты? Раньше была рука, значит рука, офсайд – значит офсайд. А сейчас много разных тракторов, которые никто не понимает?

- Каждый год у нас судейство меняется, трактовки разные. Если раньше было движение руки – это игра рукой и все. То сейчас надо смотреть рука в естественном положении, или нет, мяч попал выше локтя, ниже локтя. Как защитникам играть? Надо с транспортиром ходить вычерчивать. Правила меняются. Вот и все. Раньше они были такие, теперь пришла директива и все поменялось. Судьи сами не успевают смотреть, что чего и как.

- Что скажете про игру Языджи? Шесть мячей в четырех матчах на его счету.

- Хорошее приобретение. Видено, что парень квалифицированный. Обидно, что это аренда и со всеми этими обстоятельствами команда, которая показывает неплохой футбол, может распасться. Но на сегодня пока все на месте и показывают достойную игру. Хорошо, что забил Карраскаль, Медина. У них прибавится уверенность.

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- Кто сегодня был лучшим на поле?

- Два игрока, которые пришлись ко двору, это Гбамен, который, на мой взгляд, является лучшим футболистом середины поля, и Языджи. Это наконечник, который может и отдать, и забить. Эти два парня очень ярко себя проявляют. У Карраскаля техника хорошая, у Медины скорость хорошая, но пока они только вписываются и приносят не так много пользы, как Языджи и Гбамен. В обороне сегодня Щенников вышел. Не было Фукса. Магнуссон весь матч не может вытерпеть пока. Обляков отдал передачу. Он немного не дотягивает до их уровня. И также в середине Зайнутдинов не столь продуктивен.

- Кучаев не стал праздновать гол в ворота ЦСКА. Как вы к этому отнеслись?

- Нормальная ситуация. Это его эмоции. Да, он чувствует, что ЦСКА для него еще родной клуб, что он еще может вернуться. Ничего такого нет. Это его воспитание.

Елена Григорьевская

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Валерий Масалитин
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