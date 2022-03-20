Алексей Березуцкий рассказал секрет успеха Языджи

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал секрет успеха нападающего Юсуфа Языджи, который отметился тремя забитыми мячами в ворота «Рубина» (6:1).

«Языджи просто постоянно настроен получать удовольствие от игры и показывает свои возможности», - приводит слова Березуцкого пресс-служба «армейцев».

25-летний Языджи, которого ЦСКА арендовал в зимнее трансферное окно у «Лилля», сыграл четыре матча за «армейцев» в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги и отметился шестью забитыми голами.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, а лидирует питерский «Зенит».