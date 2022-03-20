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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алексей Березуцкий рассказал секрет успеха Языджи

20 Марта 2022 • 19:30 Комментировать
ЦСКА Москва
6:1
Рубин
окончен

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал секрет успеха нападающего Юсуфа Языджи, который отметился тремя забитыми мячами в ворота «Рубина» (6:1).

«Языджи просто постоянно настроен получать удовольствие от игры и показывает свои возможности», - приводит слова Березуцкого пресс-служба «армейцев».

25-летний Языджи, которого ЦСКА арендовал в зимнее трансферное окно у «Лилля», сыграл четыре матча за «армейцев» в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги и отметился шестью забитыми голами.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, а лидирует питерский «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Алексей Березуцкий Юсуф Языджи
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окончен ЦСКА Москва 6:1 Рубин 0.00 0.00 0.00
окончен Уфа 1:1 Краснодар
окончен Сочи 2:3 Крылья Советов 2.12 3.30 3.65
Идет 19 минута Динамо Москва 0:0 Ростов
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