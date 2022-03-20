Юран прокомментировал отъезд легионеров из «Химок»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением об отъезде легионеров из подмосковной команды.

«Да, есть большие проблемы, связанные с отъездом иностранцев. Мы не обладаем такой длинной скамейкой как «Зенит», «Спартак» или ЦСКА. Все приглашённые легионеры, были точечными усилениями. Сейчас у команды практически сломан хребет», — приводит слова Юрана официальный сайт «Химок».

Напомним, ранее подмосковный коллектив покинули: нападающий Ламкель Зе, полузащитник Филип Дагерстоль и защитник Бруну Виана.

После 22 туров «Химки» занимают 15-место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 18 очков. Отставание от зоны стыковых матчей, составляет 2 балла.