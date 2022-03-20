Широков: «Каттани нужно дать время»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Роман Широков поделился мнением о работе спортивного директора красно-белых Луки Каттани.

Широков призвал не спешить с выводами и предоставить время итальянскому специалисту.

«Нужно, чтобы прошло время, хотя бы полгода. У кого-то трансферы работают быстрее, а у кого-то медленнее. По трём матчам трудно судить», — приводит слова Широкова «РКБ Спорт».

Напомним, вчера, 19 марта, «Спартак» в гостях сыграл вничью с «Нижним Новгородом» (1:1). Подопечные Паоло Ваноли продолжают располагаться в середине турнирной таблицы РПЛ (на девятом месте), имея в своём активе 27 очков после 22 туров. Следующий матч красно-белые проведут 2 апреля в гостях против «Локомотива».