Лидер казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия ответил на вопрос о своем будущем после поражения от ЦСКА (1:6).

«Останусь ли я в «Рубине?» Пока не знаю», - приводит слова грузинского футболиста «РБ Спорт».

21-летний полузащитник сыграл девятнадцать матчей за «Рубин» в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги, забил два гола и отдал пять голевых передач. Контракт Кварацхелии с казанцами рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в шестнадцать миллионов евро.

После двадцати двух туров «Рубин» занимает лишь десятое место в турнирной таблице чемпионата России.