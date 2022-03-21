Мостовой считает, что «Рубин» просчитался с назначением Слуцкого

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой в своём телеграм-канале высказался по поводу крупной победы столичного ЦСКА над «Рубином».

Мостовой написал, что «армейцы» разорвали казанскую команду по частям и здесь никаких оправданий быть не может. Александр отметил, что руководители «Рубина» явно просчитались с назначением Леонида Слуцкого на пост главного тренера.

Напомним, что казанский клуб крупно уступил ЦСКА со счётом 1:6. На данный момент «Рубин» занимает лишь десятую строчку в таблице РПЛ.