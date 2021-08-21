Бубнов рассказал, как завершится матч «Арсенал» - «Спартак»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный аналитик Александр Бубнов специально для Sportbox поделился прогнозом на поединок между тульским «Арсеналом» и «красно-белыми» в пятом туре Премьер-лиги.

«Прогноз: 0:1. У «Арсенала» худший показатель по пропущенным мячам в лиге. «Спартак» надежнее в этом смысле и превосходит туляков во всех линиях», - сказал эксперт.

Встреча состоится в Туле сегодня, 21 августа. Начало запланировано в 16:00 по столичному времени. За текстовой трансляцией противостояния можно будет следить на Liveresult.ru.

После четырех туров «Арсенал» занимает 13 позицию в таблице чемпионата России, а московский клуб располагается на девятой строчке.