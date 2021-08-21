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Россия. Премьер-лига

Бубнов рассказал, как завершится матч «Арсенал» - «Спартак»

21 Августа 2021 • 11:11 Комментировать (1)
Арсенал Тула
...
Спартак Москва
Через 3 ч. 58 мин.
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Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный аналитик Александр Бубнов специально для Sportbox поделился прогнозом на поединок между тульским «Арсеналом» и «красно-белыми» в пятом туре Премьер-лиги.

«Прогноз: 0:1. У «Арсенала» худший показатель по пропущенным мячам в лиге. «Спартак» надежнее в этом смысле и превосходит туляков во всех линиях», - сказал эксперт.

Встреча состоится в Туле сегодня, 21 августа. Начало запланировано в 16:00 по столичному времени. За текстовой трансляцией противостояния можно будет следить на Liveresult.ru.

После четырех туров «Арсенал» занимает 13 позицию в таблице чемпионата России, а московский клуб располагается на девятой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Бубнов Арсенал Тула прогнозы на футбол
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Комментарии (1)
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Don sangre
21 Августа 2021 в 11:40
Насчет Спартака трудно быть уверенным в этом сезоне.
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21.08  16:00 ЦСКА Москва ... Ахмат 1.65 4 5.2
21.08  16:00 Арсенал Тула ... Спартак Москва
21.08  18:00 Уфа ... Зенит 7.2 4.5 1.45
21.08  18:00 Урал ... Динамо Москва 5.5 3.8 1.65
21.08  20:00 Крылья Советов ... Сочи 2.95 3.3 2.45
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