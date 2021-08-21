«Спартак» назвал стартовый состав на матч с «Арсеналом»

В скором времени начнется поединок пятого тура российской Премьер-лиги между тульским «Арсеналом» и московским «Спартаком». Тренерские штабы назвали стартовые составы команд на игру.

В основном составе «Арсенал» выйдут: Коченков, Смольников, Новосельцев, Степанов, Радакович, Ткачёв, Гулиев, Чаушич, Хлучевич, Костадинов, Марков.

За «Спартак» с первых минут сыграют: Максименко, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Ломовицкий, Крал, Понсе, Ларссон.

Матч состоится на стадионе в Туле, начало запланировано в 16:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию организует Liveresult.ru.

Перед сегодняшней встречей хозяева занимают 13 место в турнирной таблице, а гости располагаются на девятой строчке.