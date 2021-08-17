«Спартак» отказался подписывать Бауэра

Вчера стало известно, что бывший защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр близок к тому, чтобы перейти в московский «Спартак» в качестве свободного агента. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Владимир Жарков, при этом отметив, что 26-летний немец получит казахстанское гражданство, чтобы не считаться легионером в РПЛ.

Но, уже сегодня «Спартак» отказался от кандидатуры Бауэра. Футболист, скорее всего, будет искать другие варианты для продолжения карьеры, пишет «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в минувшем сезоне игрок провел за «Арсенал» 25 поединков, записав на свой счёт два забитых гола. До этого Бауэр преимущественно выступал в немецкой Бундеслиге.