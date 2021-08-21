Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 152 Комментарии
Россия. Премьер-лига

Доломать сезон «Спартаку» любой ценой: Жиго и «Торино»

21 Августа 2021 • 09:42 Комментировать (4)
Арсенал Тула
...
Спартак Москва
Через 4 ч. 0 мин.
1000 рублей бесплатная ставка

В последнее время муссируется тема возможной продажи Самуэля Жиго из «Спартака» в «Торино». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» уверено, что продать 27-летнего француза – значит окончательно расписаться в провальном сезоне.

Когда речь заходит о возможной продаже Самуэля Жиго из «Спартака», то кое-кто пытается объяснить это экономически. У француза через год завершается контракт, так что этим летом его ещё можно продать, зимой это будет уже намного дешевле, а через год он и вовсе может уйти бесплатно. Якобы по этой причине сделка по продаже Жиго может быть коммерчески выгодна для «красно-белых». Однако это абсолютно неверное мнение.

Embed from Getty Images

Во-первых, сейчас называется вероятная сумма трансфера в размере 5 миллионов евро. Откровенно говоря, это и так практически бесплатно, так что не очень понятно, что «красно-белые» могут заработать. Найти за 5 миллионов евро качественную замену Жиго практически невозможно. Можно рискнуть, взять кого-то молодого из не раскрученного чемпионата, но это огромный риск. За 5 миллионов евро сейчас в принципе невозможно приобрести сколь-нибудь ценного молодого игрока.

Однако даже если «Спартак» сумеет выручить условные 7 или 10 миллионов евро, это не изменит ситуацию кардинально. Если «красно-белые» смогут продать Жиго и заменить его качественным новичком, то последнему всё равно понадобится время на адаптацию. Честно говоря, как осваиваться в нынешнем«Спартаке» – вообще непонятно. Команду штормит из стороны в сторону с такой силой, что тут любой новичок может просто сойти с ума.

Возможно, Жиго и не самый сильный защитник. Ошибок в его игре хватает, и в целом найти ему замену идея-то неплохая. Однако француз, помимо прочего, является ещё и одним из лидеров команды. Учитывая, в каком состоянии сейчас пребывает «Спартак», такие футболисты коллективу очень нужны. Жиго в своё время в прямом смысле повёл «красно-белых» за собой в дерби с ЦСКА. Именно такие футболисты с характером сейчас просто необходимы «Спартаку», чтобы выбраться из психологической ямы.

Embed from Getty Images

Если Жиго уйдёт, то «Спартак» потеряет и сильного по меркам российского чемпионата защитника, и лидера. Да, за него будут выручены какие-то деньги, которые можно будет потратить на поиск замены. Правда, непонятно, кто это будет делать за оставшиеся две недели трансферного окна, когда в клубе нет спортивного директора. И не очень понятно, как Руй Витория будет на ходу внедрять новичка, когда сделает ставку на Жиго.

Зная «Спартак», в случае продажи Жиго команда вполне может остаться с Джикией, Кутеповым и Гапоновым в центре защиты, учитывая, что Маслов ещё долго будет восстанавливаться. С таким трио можно окончательно распрощаться с какими-либо серьёзными задачами на сезон. Речь даже не о чемпионстве. С такой обороной ни второго места не будет, да и вообще еврокубки едва ли светят. В Лиге Европы тоже ничего хорошего ждать не придётся.

Для «Спартака» намного лучше в сложившейся ситуации сохранить Жиго. Уж лучше через год его отпустить бесплатно, но иметь в этом году возможность побороться за какие-то места в верхней части таблицы. В ином случае «Спартак» с высокой долей вероятности провалит свой юбилейный 100-й год.

Андрей Центров

Нужно ли продавать «Спартаку» Жиго прямо сейчас?
Да Нет
РезультатыАрхив
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Самуэль Жиго
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (4)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Don sangre
21 Августа 2021 в 11:54
Не хочу сказать что против нас ведётся информационная война но грязный пиар есть это точно. И самое обидное сами даем повод для него. Вся эта муть Заремы и Попова и тп.
Diman777
21 Августа 2021 в 11:20
С федуном в руководстве врагов не надо
Дарт Уилфред
21 Августа 2021 в 11:28
а с Заремой?
Роман Мамедов
21 Августа 2021 в 11:07
против спартачей кэф сегодня сладкий 2,13 да и выглядят хрюшки не айс сейчас
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
21.08  16:00 ЦСКА Москва ... Ахмат 1.65 4 5.2
21.08  16:00 Арсенал Тула ... Спартак Москва
21.08  18:00 Уфа ... Зенит 7.2 4.5 1.45
21.08  18:00 Урал ... Динамо Москва 5.5 3.8 1.65
21.08  20:00 Крылья Советов ... Сочи 2.95 3.3 2.45
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Августа
11:48 · Россия. Премьер-лига
Агент опроверг интерес ЦСКА к форварду «Генгама»
11:42 · Россия. Премьер-лига
РПЛ выступила с заявлением о ситуации с коронавирусом в «Урале»
11:21 · Россия. Премьер-лига
«Урал» скрывает вспышку коронавируса в команде
11:11 · Россия. Премьер-лига
Бубнов рассказал, как завершится матч «Арсенал» - «Спартак» 1
10:34 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник ЦСКА Кучаев: с «Ахматом» будет непросто
10:19 · Россия. Премьер-лига
Прогноз на матч «Арсенал» - «Спартак» от Генича 2
10:01 · Россия. ФНЛ
«СКА-Хабаровск» совершил невероятный камбэк в матче с «Енисеем»
09:50 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» объявил о запуске благотворительной акции «Не ругайся – спаси жизнь!» 1
09:47 · Россия. Премьер-лига
Малком, получивший сотрясение, может сыграть с «Уфой»
02:22 · Россия. Премьер-лига
Крылья Советов - Сочи: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:17 · Россия. Премьер-лига
Урал - Динамо: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:12 · Россия. Премьер-лига
Уфа - Зенит: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:08 · Россия. Премьер-лига
Арсенал - Спартак: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:02 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА - Ахмат: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:14 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Вопрос в том, как «Спартак» подойдёт к матчу с «Арсеналом» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем
 