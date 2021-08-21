Доломать сезон «Спартаку» любой ценой: Жиго и «Торино»

В последнее время муссируется тема возможной продажи Самуэля Жиго из «Спартака» в «Торино». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» уверено, что продать 27-летнего француза – значит окончательно расписаться в провальном сезоне.

Когда речь заходит о возможной продаже Самуэля Жиго из «Спартака», то кое-кто пытается объяснить это экономически. У француза через год завершается контракт, так что этим летом его ещё можно продать, зимой это будет уже намного дешевле, а через год он и вовсе может уйти бесплатно. Якобы по этой причине сделка по продаже Жиго может быть коммерчески выгодна для «красно-белых». Однако это абсолютно неверное мнение.

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Во-первых, сейчас называется вероятная сумма трансфера в размере 5 миллионов евро. Откровенно говоря, это и так практически бесплатно, так что не очень понятно, что «красно-белые» могут заработать. Найти за 5 миллионов евро качественную замену Жиго практически невозможно. Можно рискнуть, взять кого-то молодого из не раскрученного чемпионата, но это огромный риск. За 5 миллионов евро сейчас в принципе невозможно приобрести сколь-нибудь ценного молодого игрока.

Однако даже если «Спартак» сумеет выручить условные 7 или 10 миллионов евро, это не изменит ситуацию кардинально. Если «красно-белые» смогут продать Жиго и заменить его качественным новичком, то последнему всё равно понадобится время на адаптацию. Честно говоря, как осваиваться в нынешнем«Спартаке» – вообще непонятно. Команду штормит из стороны в сторону с такой силой, что тут любой новичок может просто сойти с ума.

Возможно, Жиго и не самый сильный защитник. Ошибок в его игре хватает, и в целом найти ему замену идея-то неплохая. Однако француз, помимо прочего, является ещё и одним из лидеров команды. Учитывая, в каком состоянии сейчас пребывает «Спартак», такие футболисты коллективу очень нужны. Жиго в своё время в прямом смысле повёл «красно-белых» за собой в дерби с ЦСКА. Именно такие футболисты с характером сейчас просто необходимы «Спартаку», чтобы выбраться из психологической ямы.

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Если Жиго уйдёт, то «Спартак» потеряет и сильного по меркам российского чемпионата защитника, и лидера. Да, за него будут выручены какие-то деньги, которые можно будет потратить на поиск замены. Правда, непонятно, кто это будет делать за оставшиеся две недели трансферного окна, когда в клубе нет спортивного директора. И не очень понятно, как Руй Витория будет на ходу внедрять новичка, когда сделает ставку на Жиго.

Зная «Спартак», в случае продажи Жиго команда вполне может остаться с Джикией, Кутеповым и Гапоновым в центре защиты, учитывая, что Маслов ещё долго будет восстанавливаться. С таким трио можно окончательно распрощаться с какими-либо серьёзными задачами на сезон. Речь даже не о чемпионстве. С такой обороной ни второго места не будет, да и вообще еврокубки едва ли светят. В Лиге Европы тоже ничего хорошего ждать не придётся.

Для «Спартака» намного лучше в сложившейся ситуации сохранить Жиго. Уж лучше через год его отпустить бесплатно, но иметь в этом году возможность побороться за какие-то места в верхней части таблицы. В ином случае «Спартак» с высокой долей вероятности провалит свой юбилейный 100-й год.

Андрей Центров