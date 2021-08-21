​«Спартак» показал худший старт в РПЛ за 10 лет

В субботу вечером «Спартак» снова разочаровал своих болельщиков. Команда Руя Витории добилась лишь ничьей в гостевом поединке РПЛ против «Арсенала» - 1:1.

После пяти туров Премьер-лиги «Спартак» имеет только 7 набранных очков в своём активе. Если посмотреть на результаты предыдущих сезонов, то в последний раз меньше баллов после пяти стартовых игр чемпионата у «красно-белых» было в сезоне 2011/2012. Тогда под руководством Валерия Карпина «Спартак» набрал лишь 4 очка в пяти стартовых турах и замыкал таблицу. В конечном итоге москвичи заняли в том чемпионате второе место. Начиная с сезона 2012/2013 до текущего момента «красно-белые» в пяти начальных турах набирали хотя бы 8 очков.

Следующий матч «Спартак» проведёт против «Сочи» 26 августа.