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Россия. Премьер-лига

Представитель «Спартака»: При увольнении Цорн получил три месячных оклада

17 Августа 2021 • 17:05 Комментировать
Арсенал Тула
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Спартак Москва
21.08 16:00
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Состоялось заседание по делу между компанией «Капитальные активы», являющеюся акционером «Спартака», и Шамилем Газизовым. Во время собрания была затронута персона бывшего генерального директора московского клуба Томаса Цорна.

Один из представителей «Спартака» Татьяна Завьялова заявила, что при увольнении Цорн получил три месячных оклада, что согласно различным источникам равно 11,37 миллионов рублей. «В протоколе говорится: выплатить количество окладов, предусмотренное трудовым договором. И ему было выплачено», - приводит слова Завьяловой «РБ Спорт».

К тому же, было оглашено, что до того, как Шамиль Газизов пришёл в «Спартак», клуб никогда не решался на единоличное расторжение соглашения без ведома совета директоров.

Напомним, что суд взял перерыв для разбирательств по поводу новой появившейся информации, а следующее заседание назначено аж на 24 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Шамиль Газизов Томас Цорн
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