Самуэль Жиго отправится на субботний матч «Спартака» против тульского «Арсенала». Об этом на своих страницах сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее появилась информация о том, что в ближайшее время Жиго может перейти в итальянский «Торино». После матча против «Урала» Евгений Мележиков, гендиректор «Спартака», говорил о желании Жиго перебраться в Европу по семейным обстоятельствам.

Матч между «Арсеналом» и «Спартаком» стартует в Туре 21 августа в 16:00 по московскому времени. Эта игра пройдёт в рамках пятого тура Премьер-лиги России.

Добавим, что Самуэль Жиго выступает за «Спартак» с лета 2018 года после перехода из «Гента».