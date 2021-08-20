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Россия. Премьер-лига

​Жиго отправится на субботний матч «Спартака»

20 Августа 2021 • 19:40 Комментировать
Арсенал Тула
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Спартак Москва
Через 19 ч. 19 мин.
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Самуэль Жиго отправится на субботний матч «Спартака» против тульского «Арсенала». Об этом на своих страницах сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее появилась информация о том, что в ближайшее время Жиго может перейти в итальянский «Торино». После матча против «Урала» Евгений Мележиков, гендиректор «Спартака», говорил о желании Жиго перебраться в Европу по семейным обстоятельствам.

Матч между «Арсеналом» и «Спартаком» стартует в Туре 21 августа в 16:00 по московскому времени. Эта игра пройдёт в рамках пятого тура Премьер-лиги России.

Добавим, что Самуэль Жиго выступает за «Спартак» с лета 2018 года после перехода из «Гента».

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Спартак Москва Самуэль Жиго
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