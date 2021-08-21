​Витория рассказал, чего не хватило «Спартаку» для успеха в Туле

«Спартак» довольствовался лишь одним набранным очком по итогам матча против «Арсенала» в пятом туре Премьер-лиги – ничья 1:1. После игры рулевой московской команды Руй Витория высказался о том, чего не хватило его подопечным в Туле.

«Помимо физики, в футболе есть такие компоненты как тактика и психология. Сегодня нам не хватило остроты в атакующих действиях, не хватило живости впереди. Нам не хватило психологии. Когда ведёшь в счёте в таком матче, нельзя пропускать», - рассказал Витория представителям СМИ.

В шестом туре чемпионата «Спартаку» предстоит сразиться с «Сочи» на своём поле. Игра пройдёт 26 августа.