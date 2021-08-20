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Россия. Премьер-лига

​Стала известна позиция «Спартака» по лимиту на легионеров

20 Августа 2021 • 14:34 Комментировать
Арсенал Тула
...
Спартак Москва
21.08 16:00
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В обозримом будущем в российском футболе может измениться, либо полностью исчезнуть лимит на легионеров. При полном снятии лимита ограничения всё-таки могут остаться, но они могут иметь другой характер. Речь о том, чтобы иностранные футболисты, которые будут приезжать в Россию, соответствовали определённому уровню.

Тем временем, «Рейтинг Букмекеров» рассказал о позиции «Спартака» по изменению лимита. По данным источника, московский клуб считает, что РФС не вправе ограничивать клубы качественными критериями для иностранных игроков. «Красно-белые» поддерживают систему, при которой клубы, которые делают ставку на легионеров, платили деньги в некий фонд, и эти средства доставались тем, кто даёт шанс молодым воспитанникам.

В настоящий момент в РПЛ работает заявочный лимит. Каждый клуб в заявку на сезон может включить не более восьми иностранных игроков.  При этом все они могут находиться на футбольном поле одновременно.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва лимит на легионеров
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