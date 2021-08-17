Ринат Билялетдинов: У «Спартака» переизбыток исполнителей

На ютуб-канале «Футбол24» вышло видео-обсуждение, в котором принимал участие Ринат Билялетдинов. Была затронута и тема московского «Спартака», а российский тренер высказал своё мнение по поводу игровых проблем «красно-белых».

Билялетдинов отметил, что в «Спартаке» прослеживается переизбыток футболистов. «Избыточная конкуренция приводит к нездоровой психологической атмосфере в команде. В составе москвичей можно запутаться!» - сказал бывший советский футболист. Он заявил, что на каждую из позиций у наставника есть по 2-3 примерно одинаковых по уровню исполнителя.

Также он подчеркнул, что для стабильной игры необходимо выдерживать баланс, а не стараться каждый матч сыграть по другой тактике и расстановке, как это сейчас происходит. Напомним, что «Спартак» уже вылетел из Лиги чемпионов, проиграв «Бенфике» по сумме двух поединков в квалификации, а в РПЛ набрал всего шесть очков в четырех стартовых турах.