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Россия. Премьер-лига

Прогноз на матч «Арсенал» - «Спартак» от Генича

21 Августа 2021 • 10:19 Комментировать (2)
Арсенал Тула
...
Спартак Москва
Через 3 ч. 58 мин.
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В рамках пятого тура чемпионата России московский «Спартак» на выезде встретится с тульским «Арсеналом». Своими ожиданиями от этого противостояния поделился известный футбольный комментатор Константин Генич.

«Спартак» сейчас выглядит поинтереснее. Плюс он много упустил на старте, ему надо добирать. В Туле предположу победу «Спартака», - передает слова Константина «Рейтинг Букмекеров».

Матч пройдет в субботу, 21 августа, стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию встречи проведет Liveresult.ru.

По итогам четырех туров хозяева набрали три очка и занимают 13 место в турнирной таблице РПЛ, а «красно-белые» с шестью баллами находятся на девятой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Константин Генич Арсенал Тула прогнозы на футбол
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Комментарии (2)
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AndrewS
21 Августа 2021 в 11:24
Объясняя невнятную игру и плохие результаты на старте сезона, Руй ссылался на сложный график и усталость. Сейчас была полноценная неделя на подготовку. Вот и посмотрим. Лично для меня главный интерес сегодня - посмотреть, может ли тренер обеспечить результат при нормальной подготовке. Или опять будет: - Мы играли хорошо, но нам не повезло!
Don sangre
21 Августа 2021 в 11:56
Если опять будут отмазки- в отставку.
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21.08  16:00 ЦСКА Москва ... Ахмат 1.65 4 5.2
21.08  16:00 Арсенал Тула ... Спартак Москва
21.08  18:00 Уфа ... Зенит 7.2 4.5 1.45
21.08  18:00 Урал ... Динамо Москва 5.5 3.8 1.65
21.08  20:00 Крылья Советов ... Сочи 2.95 3.3 2.45
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