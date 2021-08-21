Прогноз на матч «Арсенал» - «Спартак» от Генича

В рамках пятого тура чемпионата России московский «Спартак» на выезде встретится с тульским «Арсеналом». Своими ожиданиями от этого противостояния поделился известный футбольный комментатор Константин Генич.

«Спартак» сейчас выглядит поинтереснее. Плюс он много упустил на старте, ему надо добирать. В Туле предположу победу «Спартака», - передает слова Константина «Рейтинг Букмекеров».

Матч пройдет в субботу, 21 августа, стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию встречи проведет Liveresult.ru.

По итогам четырех туров хозяева набрали три очка и занимают 13 место в турнирной таблице РПЛ, а «красно-белые» с шестью баллами находятся на девятой строчке.