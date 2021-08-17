Колосков поддержал возможную натурализацию Жиго

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал ситуацию вокруг натурализации защитника «Спартака» Самюэля Жиго.

Колосков отметил, что Жиго - хороший футболист и смог бы закрыть позицию центрального защитника, которая в сборной России является самой проблемной. К тому же, француз сыгран с Джикией, который является его одноклубником. Он добавил, что не может назвать себя сторонником натурализации, но готов поддержать такое решение в интересах национальной команды, пишет Sport24.

Напомним, что Жиго стал игроком «Спартака» в 2018 году, перейдя из бельгийского «Гента» за восемь миллионов евро. В составе «красно-белых» он сыграл 78 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.