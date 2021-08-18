Защитник «Спартака» Самуэль Жиго близок к уходу из московского клуба в это трансферное окно, передаёт телеграм-канал «Спартак КБ Телега». По данным источника, следующим клубом футболиста станет «Торино».

Контракт француза со «Спартаком» истекает в июне следующего года. Ранее сообщалось, что сам футболист хочет остаться в московском клубе.

Жиго стал игроком «Спартака» в 2018 году, перейдя из бельгийского «Гента» за восемь миллионов евро. В нынешнем сезоне он сыграл шесть матчей во всех турнирах (все шесть в стартовом составе).

Напомним, что ранее спортивный директор «Торино» прокомментировал слухи о возможном переходе защитника.