​Рианчо готов возглавить «Спартак» в случае увольнения Витории

Для «Спартака» сезон 2021/2022 начался плохо. Во-первых, клуб продолжили сопровождать скандальные ситуации, а во-вторых, команда не даёт результата. «Красно-белые» сразу и без шансов вылетели из Лиги чемпионов от «Бенфики» (0:2, 0:2). Что до чемпионата, то в пяти прошедших турах было набрано всего-навсего семь очков.

Рауль Рианчо, который в своё время работал в «Спартаке», в своём комментарии для «Спорт-Экспресса» призвал дать Рую Витории, действующему тренеру команды, время. При этом Рианчо дал понять, что он готов возглавить «Спартак» при поступлении соответствующего предложения в случае увольнения Витории.

«Думаю, очень немногие тренеры могут сказать «Спартаку» «нет», - поделился своими мыслями испанский специалист.