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Россия. Премьер-лига

«Спартак» упустил победу в Туле, набрав лишь одно очко

21 Августа 2021 • 17:57 Комментировать (8)
Арсенал Тула
1:1
Спартак Москва
окончен
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«Арсенал» и «Спартак» выдали два разных тайма. Если первый был довольно скучным, то во втором было весело. Москвичи счёт открыли, но удержать победу не смогли. Кстати, это первая ничья команд в рамках премьер-лиги.

 

Протокол игры  
Арсенал Тула 1:1 Спартак Москва
  76' Понсе Эсекель (0:1)
(1:1) Хлусевич Даниил 82'  
Коченков Антон Смольников Игорь   16' Радакович Урош Новосельцев Иван   50' Степанов Данил Костадинов Георги Ткачёв Сергей Гулиев Аяз   41'   75' (Панченко Кирилл (   75') Чаушич Горан   84' (Кангва Кингс (   84') Хлусевич Даниил   90' Марков Евгений   37'   46' (Тудорие Александру (   46')
Запасные: Шамов Егор Бьорнстрем Аксель Аджоев Гурам Сокол Артём Довбня Александр Евгеньевич Суханов Артём Романович Пантелеев Владислав
Максименко Александр Рассказов Николай Жиго Самуэль Джикия Георгий Бакаев Зелимхан   88' (Мирзов Резиуан (   88') Крал Алекс   60' (Хендрикс Йоррит (   60'   75') Зобнин Роман   32' Айртон Лукас Ларссон Джордан   86' Ломовицкий Александр   61' (Соболев Александр Сергеевич (   61') Понсе Эсекель
Запасные: Умяров Наиль Ребров Артём Марков Даниил Кутепов Илья Гапонов Илья Литвинов Руслан Игнатов Михаил
21 августа. Стадион "Арсенал (Тула)".

В субботу стартовал 5-й тур в российской премьер-лиге. В Туле местный «Арсенал» принимал московский «Спартак». Обе команды начали сезон не лучшим образом. Подопечные Парфёнова успели проиграть трижды, каждый раз пропуская по три мяча, обыграв лишь «Крылья Советов». У «Спартака» ситуация была чуть лучше - две неудачи при двух викториях. Интересно, что первый удар по мячу в этом матче нанёс хавбек хозяев Аяз Гулиев, который так скандально покидал «Спартак». Кстати, в составе гостей на поле вышли сразу трое бывших «канониров»: Николай Рассказов, Зелимхан Бакаев и Александр Ломовицкий. Правда, все трое в Тулу ездили в аренду.

«Спартак» мог открыть счёт уже на третьей минуте. Крал получил по ногам прямо перед входом в штрафную, и гости получили право на стандарт с убойной позиции. Однако Ларссон пробил выше. «Красно-белые» вообще старались действовать активно на старте поединка, но Коченкова они толком не беспокоили. «Арсенал» и вовсе не спешил подходить к владениям Максименко.

Постепенно и «Арсенал» провёл ряд подходов к воротам Максименко, но к середине первого тайма голевых моментов в матче так и не возникало. «Спартак» провёл пару потенциально острых атак, но Бакаев пробил мимо цели с угла штрафной, а Понсе в штрафной не смог зацепиться за мяч после передачи партнёра.

Первый в матче голевой момент создали хозяева. «Арсенал» провёл быструю контратаку, Хлусевич слева навесил на дальний угол вратарской, где совсем один был Ткачёв. Первый его удар Максименко с трудом парировал, но перед собой. Ткачёв оказался первым же на добивании, но вратарь москвичей вновь выручил. Если моментов в матче было мало, то вот борьбы, нарушений правил и остановок хватало с избытком. На перерыв команды так и ушли с нулями на табло.

В начале второго тайма у поклонников «Арсенала» ёкнуло сердечко, когда судьи стали проверять момент, случившийся в штрафной туляков после навеса Бакаева. Однако ВАР пенальти назначать не стать. Вскоре «оружейники» едва не забили. Хлусевич на чужой половине обокрал Крала, и хозяева вывалились вдвоём на одного защитника. Однако хавбек пожадничал и решил пробить сам, но Максименко справился с моментом.

За полчаса до конца матча спартаковцы наконец-то создали первый опасный момент. После навеса с углового Жиго выиграл борьбу в воздухе, но пробил мимо цели. В ответной атаке Хлусевич обыграл Рассказов и пробивал с линии штрафной, но в цель не попал. Тут же Бакаев закинул мяч в штрафной на Понсе, который не смог в ближнем бою переиграть Коченкова. В следующей атаке Зобнин протащил мяч по центру, отдал мяч левее, откуда Айртон мощно пробил, но голкипер туляков вновь выручил. Затем уже после углового «Спартак» провёл атаку вторым темпом, и Соболев мощно пробил, но Коченков спас опять. «Арсенал» тоже мог вскоре забить. После углового Костадинов головой пробил выше.

Давление «Спартака» во втором тайме привело к забитому мячу. За пятнадцать минут до конца матча «красно-белые» провели регбийную атаку с переводом мяча слева направо. В последней стадии Бакаев навесил, Понсе выиграл борьбу в воздухе и пробил в угол. Видеоарбитры проверяли этот мяч, но не нашли оснований для его отмены.

Почти тут же туляки счёт сравняли. «Арсенал» заработал право на угловой, Радакович головой пробросил мяч на дальний угол вратарской, откуда Хлусевич первым касанием обработал футбольный снаряд, а вторым расстрелял Максименко с близкого расстояния.

В компенсированное время «Арсенал» мог вырвать победу. Ткачев после скидки Тудорие с линии штрафной пальнул в штангу. Тут же туляки провели опасную контратаку, но после кросса Смольникова справа Максименко успел вовремя выйти из ворот. «Спартак» ответил угловым, когда Жиго вновь выиграл борьбу в воздухе, но с близкого расстояния вновь не попал в створ. В итоге, поединок так и завершился ничьей.

Следующий тур пройдёт уже посреди недели, так как клубы согласились его перенести в интересах сборной. В четверг «Арсенал» поедет в гости к «Ахмату», а «Спартак» примет «Сочи».

Андрей Центров

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Спартак Москва Арсенал Тула
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Комментарии (8)
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Рейтинг комментариев
Sanay
21 Августа 2021 в 18:27
Чудики..))) даже никакущую Тулу не смогли обыграть))). Спросить семейство Федуна: " ну и где ваши амбиции на чемпионство в честь столетия клуба???"))))
ФЕДУН НЕ МУЧАЙ БОЛЕЛЬЩИКОВ СПАРТАКА . ПРОДАЙ ИЛИ ОТДАЙ БОЛЕЛЬЩИКАМ КАК ОБЕЩАЛ И ЧЕМ РАНЬШЕ ТЕМ ЛУЧШЕ.
JUMPER
21 Августа 2021 в 18:43
а шо зарема гаварить...))) главнаи шо бы букавка - Р - была у тренира......))) и гараскопп савпадал с мясам...))) усё далжно быть па фэншуюю...)))
Redwhite1959
21 Августа 2021 в 18:27
Играли две команды НЕВЫСОКОГО класса. Ничья - итог закономерный. Немного пройдусь по персоналиям "Спартака" - 1) Максименко - не умеет выбивать мяч от своих ворот вперёд на нападающих - каждое выбивание - мяч достаётся чужому игроку или летит в аут. И это - вратарь сборной?(( 2) Рассказов - провёл ОЧЕНЬ слабый матч - возили его хозяева на фланге, как результат - очень много нарушений со стороны спартаковца. И при угловом, приведшем к голу в ворота Максименко - со "своим" игроком надо стоять плечом к плечу,а не перед ним - прописные истины, которые знают даже в детских школах(( И в целом - НИКТО кроме Айртона не пытается и не может обыграть соперника один в один!!! Что это за группа атаки у нас? Откуда быть остроте и голам при таком "раскладе"? Резюме - на сегодняшний день "Спартак" далёк от чемпионства также как Земля от Луны!
Djin Green
21 Августа 2021 в 18:26
Сегодня хоть не так жидко обделались, уже просматривается игра, просматривается мысль тренерская. Напоминает стиль пиджака. Победы не за горами.
только не мясо
21 Августа 2021 в 18:12
Игра была ровнА... Судья и комментатор чудаки на букву "м".
JUMPER
21 Августа 2021 в 18:11
ну вот ужо што то пахожа на лигочимпионскаю игру...))) заработать в одно очко в туле энто дарагова стоить...))) руй красава...видна рука тренира...))) нучил всё таки хрюндилей мящик ганять...)))
Bowman
21 Августа 2021 в 18:03
Главный тренер Спартака похоже тоже очень скоро по семье скучать начнет.
779
21 Августа 2021 в 18:01
Равный матч.
Первый тайм совсем болото, второй поживее.
Лёгкость у Спартака временами проскальзывала, но не более. Взаимопонимания мало, поэтому игра в одно касание теряет эффективность. И вообще, футбола с желанием у Спартака наберётся минут на 10. Остальное - монотонное ожидание момента, а не создание его.
Лучшие Максименко и Бакаев, у которого, наконец, начало получатся.
Рассказов уверенную игру чередует в чудовищными глупостями - куда пошёл от напа Арсенала во время гола.
Айртону, видимо, запретили ходить вперёд и, по моему, зря. Прилично теряем без него в атаке.
Игры у нас нет по прежнему. Ждём.)))
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