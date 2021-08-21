«Спартак» упустил победу в Туле, набрав лишь одно очко

«Арсенал» и «Спартак» выдали два разных тайма. Если первый был довольно скучным, то во втором было весело. Москвичи счёт открыли, но удержать победу не смогли. Кстати, это первая ничья команд в рамках премьер-лиги.

В субботу стартовал 5-й тур в российской премьер-лиге. В Туле местный «Арсенал» принимал московский «Спартак». Обе команды начали сезон не лучшим образом. Подопечные Парфёнова успели проиграть трижды, каждый раз пропуская по три мяча, обыграв лишь «Крылья Советов». У «Спартака» ситуация была чуть лучше - две неудачи при двух викториях. Интересно, что первый удар по мячу в этом матче нанёс хавбек хозяев Аяз Гулиев, который так скандально покидал «Спартак». Кстати, в составе гостей на поле вышли сразу трое бывших «канониров»: Николай Рассказов, Зелимхан Бакаев и Александр Ломовицкий. Правда, все трое в Тулу ездили в аренду.

«Спартак» мог открыть счёт уже на третьей минуте. Крал получил по ногам прямо перед входом в штрафную, и гости получили право на стандарт с убойной позиции. Однако Ларссон пробил выше. «Красно-белые» вообще старались действовать активно на старте поединка, но Коченкова они толком не беспокоили. «Арсенал» и вовсе не спешил подходить к владениям Максименко.

Постепенно и «Арсенал» провёл ряд подходов к воротам Максименко, но к середине первого тайма голевых моментов в матче так и не возникало. «Спартак» провёл пару потенциально острых атак, но Бакаев пробил мимо цели с угла штрафной, а Понсе в штрафной не смог зацепиться за мяч после передачи партнёра.

Первый в матче голевой момент создали хозяева. «Арсенал» провёл быструю контратаку, Хлусевич слева навесил на дальний угол вратарской, где совсем один был Ткачёв. Первый его удар Максименко с трудом парировал, но перед собой. Ткачёв оказался первым же на добивании, но вратарь москвичей вновь выручил. Если моментов в матче было мало, то вот борьбы, нарушений правил и остановок хватало с избытком. На перерыв команды так и ушли с нулями на табло.

В начале второго тайма у поклонников «Арсенала» ёкнуло сердечко, когда судьи стали проверять момент, случившийся в штрафной туляков после навеса Бакаева. Однако ВАР пенальти назначать не стать. Вскоре «оружейники» едва не забили. Хлусевич на чужой половине обокрал Крала, и хозяева вывалились вдвоём на одного защитника. Однако хавбек пожадничал и решил пробить сам, но Максименко справился с моментом.

За полчаса до конца матча спартаковцы наконец-то создали первый опасный момент. После навеса с углового Жиго выиграл борьбу в воздухе, но пробил мимо цели. В ответной атаке Хлусевич обыграл Рассказов и пробивал с линии штрафной, но в цель не попал. Тут же Бакаев закинул мяч в штрафной на Понсе, который не смог в ближнем бою переиграть Коченкова. В следующей атаке Зобнин протащил мяч по центру, отдал мяч левее, откуда Айртон мощно пробил, но голкипер туляков вновь выручил. Затем уже после углового «Спартак» провёл атаку вторым темпом, и Соболев мощно пробил, но Коченков спас опять. «Арсенал» тоже мог вскоре забить. После углового Костадинов головой пробил выше.

Давление «Спартака» во втором тайме привело к забитому мячу. За пятнадцать минут до конца матча «красно-белые» провели регбийную атаку с переводом мяча слева направо. В последней стадии Бакаев навесил, Понсе выиграл борьбу в воздухе и пробил в угол. Видеоарбитры проверяли этот мяч, но не нашли оснований для его отмены.

Почти тут же туляки счёт сравняли. «Арсенал» заработал право на угловой, Радакович головой пробросил мяч на дальний угол вратарской, откуда Хлусевич первым касанием обработал футбольный снаряд, а вторым расстрелял Максименко с близкого расстояния.

В компенсированное время «Арсенал» мог вырвать победу. Ткачев после скидки Тудорие с линии штрафной пальнул в штангу. Тут же туляки провели опасную контратаку, но после кросса Смольникова справа Максименко успел вовремя выйти из ворот. «Спартак» ответил угловым, когда Жиго вновь выиграл борьбу в воздухе, но с близкого расстояния вновь не попал в створ. В итоге, поединок так и завершился ничьей.

Следующий тур пройдёт уже посреди недели, так как клубы согласились его перенести в интересах сборной. В четверг «Арсенал» поедет в гости к «Ахмату», а «Спартак» примет «Сочи».