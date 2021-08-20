Селихов приступил к работе с мячом

Страж ворот московского «Спартака» Александр Селихов начал работать с мячом, об этом отрапортовала пресс-служба вице-чемпиона России.

В твиттер-аккаунте «красно-белые» пожелали голкиперу скорейшего возвращения в общую группу.

Напомним, что Селихов порядка трех месяцев провел в лазарете из-за перелома пальца.

27-летний голкипер выступает за московскую команду с 2017 года. В футболке «Спартака» он сыграл 38 поединков. Контракт Александра с клубом рассчитан до конца 2022 года.

В рамках пятого тура РПЛ «народная команда» на выезде встретится с тульским «Арсеналом». Игра пройдет 21 августа.