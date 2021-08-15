Футбольный эксперт Сергей Кирьяков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о победе «Спартака» над «Уралом», а также высказался по поводу отмены лимита на легионеров, который обсуждается в РФС.

- Как вам матч «Спартака» с «Уралом»?

- Я ожидал большего от «Спартака» и вчера, и на старте сезона. После победы на предсезонном турнире, где были обыграны с крупным счетом очень хорошие команды, многие ждали большего. Но что-то пошло не так, что-то сломалось. Плюс все нефутбольные дела, которые тоже мешают. Как говорится, рыба гниет с головы, и это как раз сейчас применимо к «Спартаку». Пока в клубе не разберутся на самом верху, плюс со своими женщинами, ничего хорошего ждать не стоит. А пока «Спартак» редко показывает хорошую игру. Показывать такой футбол недопустимо. Поэтому идет большой объем критики. Игрокам сейчас непросто.

- Как считаете, по игре «Спартак» должен был обыгрывать «Урал» с более крупным счетом?

- Естественно. Таких соперников нужно обыгрывать на классе. Уровень футболистов разный, и эта разница огромная. Там играет Бикфалви, который уже еле ноги переставляет. При этом он неплохо смотрится на фоне «Спартака».

- «Спартак» выглядит тяжеловато. Это из-за плотного графика, или игроки плохо готовы?

- Тут всего понемногу. И давление, и плотный график. У ребят не получается, и они психологически надломились. Команда выглядит зажато, поэтому и не может показать то, на что способна.

- У «Спартака» идет постоянная ротация состава. В середине поля вообще каждую игру сочетания меняются. Это нормальная ситуация?

- Время определиться у тренера было, потому что те или иные связки всегда наигрываются перед сезоном. Ну а постоянные перемены состава связаны с тем, что тренер недоволен как отдельными футболистами, так и сочетаниями. Понятно, что на уровне «Бенфики» это стало еще более заметно. Но даже на уровне нашего чемпионата они не могут подобрать оптимальные сочетания.

- Соболев сел на лавку именно по этой причине?

- Естественно. Когда форварды, на которых делается ставка, садятся на лавку, значит, они не оправдывают ожиданий или не выполняют требования.

- Вам не кажется, что Понсе сейчас выглядит поинтереснее, даже несмотря на то, что присоединился к команде не так давно?

- Да, сейчас он играет немного интереснее, но это не футболист такого уровня, чтобы решать с ним глобальные задачи.

- Видели баннеры на трибунах с критикой игроков «Спартака»? Что об этом думаете?

- Это нормальная ситуация. Тут виноваты и руководство, и тренерский штаб, и футболисты. Все должны нести ответственность. До болельщиков доходит информация, что игроки не соответствуют нужному уровню и не выполняют то, что им говорят. В адрес футболистов тоже должна быть критика.

- Впереди у «Спартака» матч с «Арсеналом». Есть уверенность, что москвичи его выиграют?

- Никакой уверенности нет. Сначала надо навести порядок наверху. Нужна четкая вертикаль кто и за что отвечает. Если кто-то начинает выполнять чужую работу, ничего хорошего это не даст. Только интриги начинаются. Все тянут в разные стороны, и команда катится на дно.

- Как вы относитесь к отмене лимита на легионеров, который сейчас обсуждается в РФС?

- Это уже как агония от незнания того, что делать. Начинаются крайности. Сейчас сообщество разделится на две части: одни будут ратовать за лимит, а другие против. Я склоняюсь к тому, что лимит нужен. Просто надо убирать такие зарплаты. Надо делать такие схемы, при которых футболисты будут зарабатывать деньги, а не получать их. Лет до 23 надо вообще сделать небольшие оклады, но хорошие бонусы за попадание в состав и так далее. Тогда молодой парень будет заинтересован попасть в состав и конкурировать. А когда в 21 год мы платим сумасшедшие трансферы, плюс подъемные, плюс зарплата, мы сами убиваем ребят. Дело-то не в лимите, а в системе оплаты.

- На это кто-то пойдет?

- Надо просто поставить в жесткие рамки, принять законы. Тогда ни игроки, ни агенты ничего не смогут сделать. До 23 лет зарплата должны быть одинаковая, а бонусы платите сколько хотите. Надо ужесточать в этом направлении, сделать так, чтобы молодые ребята стремились стать игроками основы ради бонусов.

Елена Григорьевская