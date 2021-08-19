Промес приступил к индивидуальным тренировкам

Нападающий «Спартака» Куинси Промес продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в матче первого тура РПЛ с «Рубином», передаёт пресс-служба московского клуба. Сообщается, что игрок приступил к индивидуальным тренировкам.

В клубе также добавили, что Промес уже работает вовсю и намерен вернуться на поле как можно скорее, чтобы помочь команде в ближайших матчах.

Напомним, что Промес получил травму 24 июля и пропустил все матчи московского клуба с того времени. В следующем туре «Спартак» сыграет против тульского «Арсенала». Игра состоится 21 августа. После четырёх стартовых туров РПЛ «красно-белые» занимают десятое место, имея в своём активе шесть очков.